Ott Tänak ei andnud Rally Estonial konkurentidele võimalust

Rally Estonia esimene päev pakkus kuhjaga emotsioone ja kümned tuhanded pealtvaatajad katsete ääres said osa WRC sarja tippsõitjate omavahelistest heitlustest.

Avapäeva kindlad valitsejad olid Toyota Gazoo Racing WRT sõitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes võitsid seitse katset üheksast.

Ott Tänak ja Martin Järveoja võtsid Toyota Yaris WRC-ga kohe esimestel katsetel korraliku edu konkurentide ees. Päeva jooksul seda kasvatati ja päeva viimase, Elva linnakatse järel oli nende edu Hyundai Motorsport meeskonna Andreas Mikkelsen ja Anders Jaeger-Amland ees 33,4 sekundit.

“Tihe päev on olnud. Palju oleme saanud hooldusalas käia ja samamoodi ilm on olnud päris muutlik. See on olnud paras väljakutse, aga ma usun, et oleme palju õppinud,” kommenteeris Tänak avapäeva.

Kolmandal kohal olid Esapekka Lappi ja Janne Ferm Citroen Racingu meeskonnast ja nende kaotus oli 46,3 sekundit. Neljandad olid M-Sport meeskonnast Elfyn Evans ja Scott Martin, kes teisel katsel maandusid ühelt hüppelt kehvasti ja vigastasid pisut autot. Nende kaotus liidritele oli 1.09,2.

Pühapäeval sõidetud kuuel katsel esikuuikus suuri muutusi ei toimunud. Toyota Yaris WRC-ga kihutanud Tänaku ja Järveoja edu teisena lõpetanud Hyundai Motorsport sõitjate Andreas Mikkelseni ja Anders Jaeger-Amlandi ees oli 1.03,5. Kolmas koht kuulus Citroen Racingu sõitjatele Esapekka Lappile ja Janne Fermile.

“Suurepärane nädalavahetus,” ütles Ott Tänak. “See rahvamass, kes siin koos oli, on lihtsalt vapustav. See, et selline sündmus just Eestis toimub, on super nii sõitjatele, fännidele kui ka WRC meeskondadele.”

Ott Tänak ütles, et hea tulemuse kõrval tehti ära palju tööd ja see on tema jaoks oluline saavutus. “Nüüd ootab ees Soome MM-ralli, kus oleme esimesena rajal ja see saab olema taas korralik väljakutse,” lausus rallipiloot.

Karikad andsid kolmele paremale üle Shell Business Manager Europe Samuel Redondo ja Eesti autospordi liidu president Ari Vatanen. Ralli võitjakiivrid andsid üle Shell Helix Rally Estonia korraldajad Urmo Aava ja Tarmo Hõbe.

Estonian Junior Challenge klassis, kus sõidetakse Ford Fiesta R2 autodega, olid avapäeva järel liidrid Ken Torn ja Kauri Pannas, nende edu Roland Poomi ja Ken Järveoja ees oli 47,3 sekundit. Kolmandad olid Robert Virves ja Sander Pruul.

Kokkuvõttes edestasid Ken Torn ja Kauri Pannas Roland Poomi ja Ken Järveoja 58,3 sekundiga ning Robert Virves ja Sander Pruul kaotasid klassivõitjatele 2.15,2, nende kasutuses oli eelmise põlvkonna Fiesta R2.

“Lõuna-Eesti mägised teed said läbitud probleemivabalt ning nautisime seda sõitu täiega! Suur kummardus ning tänu kõikidele toetajatele ja fännidele, kes meile kaasa elasid. Kohtume juba nädala pärast Itaalias,” vahendas kokkuvõttes 19. koha saanud Ken Torn.