Saarlased tasuta õigusnõu küsima ei kiirusta

Justiitsministeerium on koostöös Eesti Õigusbürooga alates ülemöödunud aasta aprillist tasuta või turutingimustest soodsamalt õigusabi ja -nõustamist andnud Saaremaal 322 inimesele. “Ajaliselt teeb see kokku 493 tundi,” märkis Eesti Õigusbüroo kommunikatsioonijuht Rain Porss.

Tema sõnul pöörduvad saarlased juristi juurde teiste maakondadega võrreldes oluliselt vähem/harvem.

“Ühelt poolt me ju teame, et saarlane on sitke ja tugev, ta lihtsalt peab ise hakkama saama ja tavaliselt saabki, sest ta ongi sitke ja tugev,” ütles Porss. “Elu aga on näidanud, et juriidika käib ka kõige tugevamatel üle jõu.” Porss lisas, et õige on siiski võimalikult varajases mure staadiumis juristi jutule tulla – nii on tõenäosus murest kiiresti vabaneda suurem.

“Teisalt arvan, et saarlasteni pole lihtsalt info riigi toel pakutavast õigusabist jõudnud,” leidis Porss. “Oleme küll kirjutanud lehtedesse ja teistesse kanalitesse tasuta ning soodustingimustel õigusabist, et inimesed teaksid seda võimalust kasutada, kuid Saaremaale tuleb ilmselt suuremat rõhku panna. Meie maa kenad ja tugevad vajavad samamoodi juristi abi, kindel see.”

Populaarseim valdkond – perekonnaõigus

Porsi sõnul on saarlased kõige enam abi vajanud perekonnaõiguse valdkonnas – kokku on nõustamisaega selleks kulunud 181 tundi. Võlaõiguse valdkonda kuuluvate probleemide lahendamine on võtnud aega 166 tundi, asjaõiguse alal on nõu antud kokku 60 tundi. Täitemenetlust puudutavaid küsimusi arutati 35 tundi, haldusõigust puudutavaid 24 tundi. Pärimisõiguse teemal vajati õigusbüroo abi kokku 19 tundi, tööõiguse asjus aga 18 tundi.

Saaremaalt on õigusbüroo poole pöördunud – kas interneti kaudu või tulnud kontorisse kohale – 185 naist, 118 meest ning 20 last.

“Naised on aktiivsemad küsima ja soovivad võimalikult kiiresti murest vabaneda,” tõdes Porss. “Mehed pahatihti püüavad probleemide lahendamist edasi lükata, seejuures endale tunnistamata, et need ei kao kuhugi, vaid vastupidi, eskaleeruvad.”

Eakamad saarlased küsivad enamjaolt nõu asjaõiguses (näiteks erinevate maad puudutavate asjade – servituutide jms – kohta. Nooremad on pöördunud õigusbüroo poole peamiselt perekonnaõigusega seoses, näiteks elatise või hooldusõiguse pärast.

“Paraku tuleb tunnistada, et paljud inimesed on kimpus võlgnevustega – ka meie üleriigilises statistikas on võlaõigus esireas,” rääkis Porss. “Enamjaolt on tegemist inkasso nõuetega ning paljud võlgnevused on ka juba nii-öelda hapuks lastud. Alustatud on täitemenetlust, see tähendab, et sekkunud on kohtutäitur.”

Enamasti piisab kahest tunnist

Porss soovitab minna mure korral juristi jutule võimalikult kiiresti. “Isegi kahtluse korral võib juristiga nõu pidada,” lausus ta. “Me ei tea, kui kaua saame veel riigi toel õigusabi pakkuda, kuid täna on riigi toetus olemas ning soovitan soojalt seda kasutada.”

Porsi sõnul näitab Eesti Õigusbüroo praktika, et enamus probleeme saab lahendatud esimese kahe tunniga ning need kaks tundi tasub inimese eest riik.

“Inimesel endal tuleb tasuda üksnes aasta lõpuni kehtiv lepingutasu, 5 eurot,” rääkis Porss. “Alaealistel on meie juures lepingutasuvabastus.”