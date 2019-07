Elamuskeskuse Thule Koda avamine venib

Ehkki keskuse avamistähtaega on korduvalt välja hõigatud ja sama palju ka erinevatel põhjustel edasi lükatud, ei oska selle esindajad praegugi öelda, mis päeval koda uksed avada saab. Mõned nädalad tagasi jõudis Saarte Hääle toimetusse info, et keskus on sunnitud enne juuli algust uksed lahti tegema, sest see on tärmin, mis kaasneb toetusrahadega. Vastasel korral küsitakse raha tagasi.

EAS toetas nimelt Hõbekeskuse OÜ-d 2,3 miljoni euroga. Koja maksumus on kokku 2,6 miljonit eurot pluss käibemaks, ekspositsioon ise maksab veel miljon eurot. Kui toetuse andmise otsustas mõned aastad tagasi EAS, siis vahepealsete riigipoolsete ümberkorralduste tulemusel on projekt liikunud riigi tugiteenuste keskuse kätte.

Selle kommunikatsioonispetsialist Brit Kerbo selgitas, et toonase otsusega sai sätestatud projekti abikõlblikkuse periood. See tähendab, et määrati periood, mille jooksul peavad olema tehtud toetusega seotud tegevused. Abikõlblikkuse periood lõppes projektil tänavu 4. juulil ja Thule Koja puhul on nendeks tegevusteks näiteks ehitamine ja keskuse sisustamine.

“Seega, kui toetuse saaja soovib ehitamisega seotud kuludele toetust kasutada, peab ta jälgima, et ehitamine toimuks rahuldamise otsusega sätestatud perioodil,” selgitas Kerbo. Kõik tegevused, mis on tehtud pärast mainitud kuupäeva, ei ole toetatavad. “Sisuliselt tähendab see, et ta võib ehitada väljaspool perioodi, kuid sellisel juhul finantseerib tegevust toetuse saaja ise ja toetuse rahasid selleks kasutada ei saa,” kinnitas Kerbo.

MARIS REBEL: “Kinnitame, et õige pea on avamisele oodatud kõik saarlased ja saare külalised koos peredega.”

Eraldi avamisaega toetusotsusega keskusele määratud ei ole, küll aga on otsuses toodud kohustused, mis tuleb täita. Pärast abikõlbliku perioodi lõppu peab toetuse saaja esitama lõpparuande ja selleks ajaks peavad olema tehtud kõik nõutud tegevused, hoonel olema kasutusluba jne. Lisaks on toetuse saaja kohustatud hoonet sihipäraselt kasutama ning saavutama kõik projekti tulemused.

Hoone peab pärast lõppmakset olema sihipärases kasutuses viis aastat, saavutama otsuses märgitud külastajate arvud ja toetuse saajal tuleb luua ka teatud arv töökohti. Toetuse tagasi küsimine sõltub Kerbo sõnul kõige selle saavutamisest. Seda põhjusel, et toetusmeetme eesmärk on majandusaktiivsuse, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linna.

1. juulil, kui Saarte Hääl teemat uurima hakkas, kinnitati Thule Kojast, et uksi nad avanud ei ole ja loodetavasti avatakse need nädala möödudes. Praeguseks on sellestki tärminist nädal möödas.

Thule Koja turundus- ja üritusjuhi Maris Rebeli sõnul ootavad nad ise samuti pikisilmi keskuse avamist. Enne seda aga teha ei saa, kui Saaremaa vald kasutusloa on väljastanud.

Mis puutub ehitusse, siis seda, kui kaugel ehitustöödega ollakse, Thule Kojast ei öeldud. Keskust ehitab AS Tesman, ent ehitusfirma juht Lembit Soe soovitas Thule Koja asjus kõnelda keskuse esindajate endiga.

Nõnda kinnitas jällegi Rebel, et ehituse lõpp on tõepoolest nõudnud kannatlikkust, aga tulemus on ilus. Tema sõnul hindavad nad platsil toimetanud meeste pingutusi. “Kinnitame, et õige pea on avamisele oodatud kõik saarlased ja saare külalised koos peredega,” lubas Rebel.

Mis puutub keskuse kasutusluba, siis valla meediaspetsialist Risto Kaljuste ütles, et taotlus on ses osas menetluses olnud juba pikemat aega ning hetkel sellega ka aktiivselt tegeletakse. “Millal täpselt see väljastatakse, sõltub sellest, kuidas teine osapool vajalikud parandused omalt poolt sisse viib.”