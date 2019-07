Golfiklubi tahab kliente juurde võita

Saare Golfi müügi ja teeninduse juhi Rein Raudsepa sõnul võib öelda, et golfiklubil läheb hästi, kuid võiks muidugi minna veel paremini. “Golfväljak on heas korras ning mängijad on rõõmsad isegi, kui mäng väga hästi välja ei tulnud,” kõneles Raudsepp.

Uue klubi eesmärk on tema sõnul tuua Saaremaale veel rohkem mängijaid, pakkuda neile väga head väljakut ning kõiki sellega kaasnevaid teenuseid. “Eks eesmärkideni jõuab läbi raske töö ja heade pakkumiste,” tunnistas ta. “Uuel klubil on eeliseks, et ta omab väljakut ehk väljak ja klubi on üks ning ta saab pakkuda mängu igale maitsele paketeeritud pakkumiste kaudu.”

Praegu võib Rein Raudsepa sõnul öelda, et mänguringe tuleb rohkem kui eelmisel aastal. Sama lugu on liikmetega. “Kõik huvilised on teretulnud uudistama, kuidas golfimänguga saaks alustada,” kinnitas ta.

Raudsepp alustas Saare Golfis tööd selle aasta alguses. Tema peamiseks ülesandeks saigi moodustada kodumaiste ja rahvusvaheliste külaliste jaoks kohandatud moodne klubistruktuur ning arendada välja visioon, saamaks Põhja-Euroopa üheks juhtivaks golfipaigaks.