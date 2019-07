LUGEJAKIRI: Turvajalanõud

Kui tööandja on riskianalüüsi tulemusel otsustanud, et tööd tehes tuleb kanda turvajalanõusid, siis peavad töötajad neid ka ilma eranditeta kandma, sest vastasel juhul võib töötaja viga saada.

Töötajal on kohustus kasutada talle väljastatud isikukaitsevahendit vastavalt kasutusjuhendile ja tööandja antud juhistele.

Tööandja peab tagama, et töötaja kasutaks isikukaitsevahendit ohtliku töö algusest selle lõpetamiseni. Tööandja peab kontrollima (nt sisekontrolli käigus), et töötajad neile väljastatud isikukaitsevahendeid ka kasutavad.

Kui töötaja terviseseisund muutub ning ta toob perearstilt tõendi, et mingi osa tööst on tema tervisele vastunäidustatud, nt turvajalanõude kandmine, peab tööandja sellega arvestama. Näiteks paigutama töötaja tööle, kus turvajalanõude kasutamine ei ole kohustuslik. Kui aga töötaja terviseseisundile vastavat tööd ettevõttes pakkuda ei ole, siis tuleb paraku töötajaga töösuhe lõpetada, sest töötajale tema tervise eripära tõttu see töö enam ei sobi.