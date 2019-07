Osavallakogu juhtis tähelepanu liiklusprobleemile

Saaremaa vallavalitsuse haldus- ja majandusosakonna juht Mikk Tuisk ütles, et kui spetsiaalselt ei jälgita, siis kipub see ikka kahe silma vahele jääma. Seetõttu vaadatakse teenuskeskuste juhtidega valla teed üle ja tehakse märkide vajadus selgeks. Tuisk ütles, et valdavalt on tegu ristumisega riigimaanteega ja siis on märgi panek maanteeameti teema, kuid teavitamine peaks olema valla töö.