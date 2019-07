JUHTKIRI: Kümme tuhat miili

Just nii pikk on eile Roomassaare sadamast kauge Antarktika poole teele asunud jahtlaeva Admiral Bellingshausenit ees ootav merereis. Selle polaarretke tähendusest ja tähtsusest on meedias juba palju räägitud – tähistatakse ju sellega kahesaja aasta möödumist maakera viimase mandri avastamisest Saaremaal sündinud kuulsa meresõitja Fabian Gottlieb von Bellingshauseni juhtimisel.