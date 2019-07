Orissaares kohtuvad andekad saarlased

“Annetekoja eesmärk on leida üle Eesti talente, sest meil on nii väikese rahvaarvu puhul väga vaja neid hoida. Kui leiame mingi suure talendi, siis proovime selle kaardistada ja erinevate ettevõtetega koostööd tehes leida andekale näiteks juhendaja,” rääkis Pille Lill Kadi raadio Keskpäeva saates.

Pille Lille sõnul on plaanis jääda üritust aastast aastasse korraldama, et rohkem talendikaid inimesi kaasata. Festivali üks eesmärk on ka laiendada kultuuritegevust maapiirkondades. Annetekoja patroon on laulja Anne Veski.