Kui Saarte Hääl Sakla küla Vaku talu õue peale astub, toimetavad seal noored mehepojad, kes üritavad jalgrattakummi täis pumbata, kuid kumm ei taha õhku sisse võtta. Lehemeestega nad pikemat juttu teha ei taha, sest mitu I Land Soundil veedetud ööpäeva on liiga kõvasti veel ihus.

Vanaperenaine Maie Kaup arvab, et ega valdade kokkupanemise järel pole suurt muutunud midagi. "Ennem läheb kehvemaks. Varem sai ikka Valjalas käidud, aga nüüd minnakse ikka linna. Ja vanadel inimestel on linna kehvem minna. Meil on peres õnneks auto, aga ilma autota ei saa üldse linna," räägib proua Maie, kes oma asjatoimetused saab laste abiga tehtud.