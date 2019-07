Kas autokeeld suretab Kuressaare kesklinna?

Kadi raadio "Saaremaa tunnis" rääkisid vallavanem Madis Kallas ja abivallavanem Jaan Leivategija saatejuht Tõnis Kipperiga Kuressaare kesklinna parkimiskorraldusest, mis viimastel nädalatel teravalt päevakorrale on kerkinud.

Tõnis Kipper: Liiklus on kunagi olnud kinni nädalavahetustel ja suvekuudel, keegi pole välja surnud. On seda üldse kaalutud?

FOTO: ARHIIV

Madis Kallas: Projektiga hakkasime tegelema 2014. aastal ja algusfaasis käis laualt läbi küsimus, kas lähtetingimustesse panna sisse, et kesklinn peab olema mingil perioodil suletud või üldse suletud.

Siis lepiti kokku, et kesklinn peab olema autoliikluseks avatud ja kogu projekt ehitati sellest kontseptsioonist lähtudes üles.

Mis ei tähenda, et koos ettevõtjatega vaatame projekti peale valmimist uuesti üle ja näeme, et midagi on mõistlik teha teistmoodi. Kas kahe suuna asemel ühesuunaline liiklus suvekuudel või ongi kogu kesklinn suletud.

Aga see saab tulla üksnes kooskõlastatult kesklinna ettevõtjatega ja pindade omanikega. Vastasel korral oleksid vedanud neid alt, sest nemad andsid allkirja sellele projektile, kui läksime sellega EASi rahastust küsima.

Tõnis Kipper: Selle kõigega on üsna tihedalt seotud avaliku parkla otsingud. See koht on nüüd leitud?

Jaan Leivategija FOTO: Arhiiv

Jaan Leivategija: Ütleme nii, et täna on meedia ajas ette tõtanud. Üks võimalikke kohti on leitud [Garnisoni 15], aga me ei ole lõplikku otsust vastu võtnud. Tuleb vaadata ja hinnata, mida see kaasa toob.

Aga pahandus on püsti juba tõesti. Selge, et igaühel on ärihuvi pakkumist tehes. Ja kui kellelegi teisele tehakse ettepanek läbi rääkida, siis see riivab teist majandushuvi nii tugevalt, et tulebki pahandus.

Tõnis Kipper: Mis olid otsuse tegemise juures kõige olulisemad kaalukeeled?

Jaan Leivategija: Peaks minema selle juurde, mis oli konkursi eesmärk – vaja on täiendavaid parkimiskohti. See teadmine tekkis sellest, kui bussijaama juures oleva parkla omanik kevadel teatas, et nad ilmselt panevad kinnistu müüki ja sellisel juhul parkimiskohad kaovad. Planeeringu järgi võibki sinna päris suur ärihoone kerkida.

Konkurss tehtigi leevendamaks olukorda, mis tekib, kui näiteks homme pannakse plats kinni ja inimesed, kes on harjunud jätma auto bussijaama ja liikuma kuhugi bussiga või käivad sealkandis tööl. Et neil on vaja parkimiskohti, siis kesklinna piirkonnas peaks seda leidma.

Teine ooper on see, et keskväljaku ümberehitamisega kadus väljakult ka üsna mitukümmend parkimiskohta. Samas hakkab seda puudust leevendama Lossi tänava äär, kuhu talvisel perioodil tekivad projekti kohaselt parkimiskohad. Aga nii ehk teisiti probleem parkimisega on.

Kui meil pakkumised olid laual, loomulikult esimene kriteerium on alati hind. Ega raha ju igasuguste objektide alla ei ole lõpmatult võimalik panna.

Teine idee, et kui teeme parkla või omandame õiguse parkla rajamiseks, siis me räägime ikkagi uutest parkimiskohtadest, mitte olemasolevatest.