Ken Torn ja Kauri Pannas Itaalias võidukad

"Kindlasti väga positiivne üllatus," ütles Ken Torn. "Me ei oleks osanud asfaldil sellist tulemust küll oodata, seepärast oleme igati rahul ja kokkuvõttes on meie jaoks kõik hästi, kuigi oli ka ärevaid momente."

Samas tuleb saarlaste rallipaar Itaaliast koju positiivses meeleolus, sest viimased rallid on kulgenud hästi. "Selliste tulemustega peab rahul olema, aga asfaldil on meil siiski veel väga palju õppida," märkis Ken Torn, kes oma edasisi võistlusi ei osanud veel nimetada, lausudes, et esmalt tullakse koju ja siis juba vaadatakse, millised võimalused on.