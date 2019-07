LUGEJA KIRI: Noorte Kotkaste mererühma koostöölaager Narva NMK-ga

Nimelt tulid noorte meremeeste klubi noored Narvast Orissaarde JAL-6 tüüpi paatidega oma käiguga mööda Soome lahte, kus tavaliselt seilavad suured lainerid. Kohale Orissaarde jõuti peale viiepäevast retke. Kui tavaliselt oleme harjunud, et sellistel väljaõpetel tuuakse söök ja muu eluks vajalik laagripaikadesse mööda maad, siis selles klubis on kombeks teha kõik esivanematest meresõitjate kombel, mis tähendab, et kõik eluks vajalik peab mahtuma paati, kus toimetavad kõik meeskonna kaheksa liiget.