Sitaharakas vallutab uusi lavasid

Pungilaadset, metali sugemetega muusikat viljelevad bändimehed varjavad kiivalt oma identiteeti ja esinevad artistinimede Rasmus Wosk, Jaak Sysi, Taivo Urg ja Sulev Sigaret all.

Viimane esinemine oli bändil Tartu Punk & Rock muusikafestivalil. Sitaharakas jagas festivalil lava selliste tuntud bändidega nagu Metsatöll ja Velikije Luki. Bändiliikmete sõnul oligi see esinemine nende karjääri üks meeldejäävamaid, sest staažikate artistidega sai laval igasugust tsirkust tehtud.

Sitaharakas on esinenud üritustel veel koos J.M.K.E., Sybil Vane ja teiste tuntud bändidega. Sitaharaka esimene EP, “Käsitöö”, ilmus kolm aastat tagasi.

Albumi lemmiklugudeks on poistel “Panama kanala” ja “Sõja lugu”, mõlemal lool on YouTube´is ka muusikavideo. “Inspiratsiooni saame väga üldistest asjadest. Kõigest, mis on meie ümber, mida tähele paneme ja läbi elame. Vahepeal ei saagi millestki,” rääkisid Sitaharaka liikmed.