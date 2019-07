ÜLESKUTSE: Kaluri püügiluba järgmiseks aastaks

Seadusepügal näeb ette, et kaluri püügiloale on õigus kanda ainult sellise kaluri nimi, kellel on rannakaluri 4. taseme kutse. Selleks, et rannakaluri kutset oleks võimalik taotleda, teevad koostööd Hiiumaa ametikool ja Eesti kalurite liit.

Kalurite liidu korraldatav tasuline kutseeksam on kavandatud sel sügisel 28. septembriks. Eksami asukoht selgub ajapikku ja on otseses seoses ametikooli pakutava täienduskoolitusega. Dokumendid eksamile pääsemiseks on vaja esitada kalurite liidule elektroonselt hiljemalt 1. augustil (täpsem teave www.kalurikutse.ee). Järgmine võimalus rannakaluri kutset taotleda tekib ilmselt 2020. aasta kevadel.

Kutseeksamiks ettevalmistavat täienduskoolitust korraldab Hiiumaa ametikool vahetult enne eksamit 26.–28. septembrini. Koolitusele saab registreerida veebilehel www.hak.edu.ee, "2019. a täienduskoolitused", lisateavet jagab täiendusõppejuht Jane Üksik (koolitused@hak.edu.ee, 56 90 7746).