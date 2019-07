Ruhnu saar on hädas kehva telefonileviga

Ruhnu vallavanem Andre Nõu andis Saarte Häälele teada, et Ruhnu saarel Elisa Eesti võrgus olevatel klientidel on juba ligemale 5–6 nädalat olnud mobiili- ja internetileviga probleeme. “Telefon on numbrit valides tumm umbes 20 sekundit ja siis ..., kas hakkab kutsuma või mitte!” kirjeldas vallavanem olukorda.

Nõu kogemuse kohaselt ei sõltu telefoniside probleemid helistaja asukohast. Samalaadne probleem – korra on ja siis jälle pole – valitseb ka internetileviga. Vallavanema sõnul oleks kohalikele inimestele arusaadav, kui probleem lahendataks 1–2 nädalaga, praegu aga on olukorra normaliseerumine juba ülemäära venima hakanud.

Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski ütles, et eile vallavanemale siiski vastus saadeti. Tõsi aga on, et kliendid on viimastel päevadel Ruhnu leviprobleemidele operaatori tähelepanu juhtinud. “Tegemist on kahjuks olukorraga, millele pole kiiret lahendust,” möönis Raiski.