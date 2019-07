Antibiootikumideta kasvatatud puhas ja hõrk linnuliha

Meie oma Saaremaa Lihatööstus kinnitab, et märgistusega “Antibiootikumideta kasvatatud kana” toodete kanaliha pole kordagi antibiootikumidega kokku puutunud, et Kekava kanad on olnud terved kogu kasvuperioodi jooksul, mis tähendab, et neid pole olnud tarvis antibiootikumide ega teiste rohtudega ravida.