LIHTNE KÜSIMUS: Mida kujutavad endast tänavakohvikute piiretele paigutatud sakilised servad?

Autorid eraldi kontseptsiooni piirete kohta välja kirjutanud ei ole. Tänavakohviku piirdeaia tõlgendamine, seoste leidmine või kujutluspildi laiendamine on iga vaataja enda teha. Avaliku ruumi projekteeritavad elemendid peavad olema ohutud ehitusseadustiku järgi. Projekteerija ja omavalitsus on hinnanud lahendust ohutuks. Projektis on kohvikupiirded projekteeritud Tallinna ja Lossi tänaval, keskväljaku ümbruses piirdeid ei ole ette nähtud, kuna ruumi on lahedamalt.