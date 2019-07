TÄNAVAKÜSITLUS: Kas Kuressaare keskväljak peaks suvel olema autovaba?

Kateriina Püüa FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Kateriine Püüa:

Peaks olema küll, esiteks oleks üldmulje palju ilusam. Kuigi masinad vuravad ainult 10 km/h, on see ikkagi korda tehtud keskväljakul maitsetu. Ma arvan, et see on ohtlik ka, eriti too Raekoja tänava nurk. Mõni autojuht arvab, et kiirusepiirang on seal lõppenud ja tuleb suure hooga. Ma olen näinud, kuidas lapsevankritega on inimesed autodele ette jäänud. Kuressaare on nii armas, ärme riku seda ära.

Vilvi Ristlaid FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Vilvi Ristlaid:

Suurepärane idee. Praegu ei ole keskväljak üldse turvaline. Ma olen siin mitu korda oma koeraga peaaegu auto alla jäänud. Ma arvan, et klient ikka tuleb ja leiab kesklinnas kõik vajaliku üles, see, et autoga tulla ei saa, ei sega. Tullakse lihtsalt teise koha pealt. Siin pole praegu küsimus selles, et kas mingi jama juhtub, vaid see on aja küsimus, millal juhtub. Lapsed siin pead laiali otsas jooksevad ringi.

Andrus Lei FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Andrus Lei:

Keskväljak ei peaks olema autovaba, sest see raskendab tööolusid. Mind pole see eluaeg seganud, kogu aeg on autod kesklinnast läbi sõitnud. Probleemiks on vanainimesed, kes võivad autole ette hüpata, sest nad ei kuule, ei näe. Peale selle on praegu kõik hästi, sest autode kiirus on madal.

Jüri Rüütel FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Jüri Rüütel:

Ikka peaks olema autovaba, sest siin on ohtlik. Kaubaautod peatuvad, siis hakatakse nendest mööda sõitma ja kui jalakäija läheb kaubaauto eest, siis ta ei näe üldse, kas kuskilt mingi auto tuleb. Ma vana autojuhina tean selliseid olukordi väga hästi. Suvel on palju rahvast, juuni-juuli on kõik turiste täis. Milleks peab siit läbi sõitma, kui bussijaama juurest saab Uuele tänavale keerata ja tuleb sama välja. Mõnikord jalgratturid tulevad ka igavese hooga nurga tagant, siis pidurdavad järsku, kui auto vastu tuleb.

Sten Käsk FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Sten Käsk:

Ma olen autovaba keskväljaku poolt, sest siin on suvel nii palju inimesi. Ma sõidan siit teist korda läbi ja inimesed ei saa väga aru, et see tee on autodele ka. See on inimestele ikka segadusttekitav. Mina piiraks ära iga suve algusest selle keskväljaku osa ja lahenduseks kaubaautodele oleks näiteks tõstetavad postid, et hommikul käivad kaubaautod ja toovad kauba ära ja näiteks kella 10st läheb tee uuesti kinni.

Memm Muhumaalt FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Memm Muhumaalt:

On erinevaidt arvamusi. Mul on täitsa ükskõik, sest ma käin Kuressaares aastas kaks korda. Aga keskväljak on nii ilusaks tehtud, et ta võiks olla pigem jalakäijatele ja ma arvan, et see jääbki rohkem nende jaoks.

Andres Altrof FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Andres Altrof:

Ei peaks üldse olema autovaba. Inimesed on sellega juba nii harjunud ja mugavad. Lisaks, see eksitab turiste, kui linna sisse sõidetakse. Nad ei oska justkui kuskile minna, aga läbi linna sõites saavad aru, kus nad on. Ja see suretaks siin natuke elu ka välja, kui ei pääseks autoga ligi.

Erle Stamm FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Erle Stamm: