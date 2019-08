Ilmar Raagi uuel mängufilmil rahastus olemas

“Ega ta palju muud ei tähenda, et filmi jaoks vajalik raha on nüüd koos. Edasi on vaid logistiline sobitamine,” lausus Ilmar Raag Saarte Häälele. Ta lisas, et filmi lõplikku eelarvet on täna keeruline ütelda, sest komakohtade üle toimuvad jätkuvad läbirääkimised teiste koostööpartneritega Soomest, Lätist ja Leedust, kes on juba raha andnud. “Euroopa filmide mõttes on ta ikka mikroeelarve, aga Eesti keskmisest on ta kallim,” tõdes lavastaja.