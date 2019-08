Vallavalitsus: Abajas on toimiv sadam

171 kilo kala

Abivallavanem Jüri Linde vaid kordas varasemat vallavalitsuse seisukohta, et Abaja sadama ja ümberkaudse piirkonna arendamine on olnud ja on jätkuvalt kohaliku kogukonna soov, mille alusel endise Kihelkonna valla ajal erinevaid vastava eesmärgiga tegevusi algatati.

Saaremaa vallavolikogu liige, rahanduskomisjoni juht, Kihelkonnalt pärit Jaanus Tamkivi ütles isikliku seisukohana, et sealses piirkonnas võiks arendada välja ühe korraliku sadama Papissaares ja Abajasse võiks rajada mõne paadi jaoks lautri. Alevikust vaid 3 kilomeetri kaugusel asuvas Papissaare sadamas korrastatakse lagunenud kai tagumine osa, mis jääb teenindama kohalikke merehuvilisi. Tööd on kavandatud 2020. aastasse ja olemas on ka rahastus. Saarte Liinidel on kavas kogu sadama kinnistu korrastada lähemate aastate jooksul.

Jõud võiks koondada

“Aga see on minu isiklik mõte, et kui vallal on vahendeid sinna panna, võiks jõude koondada. Koostöös võiks sinna teha väga toreda väikelaevasadama,” märkis Tamkivi. Ta lisas, et ümbruskonnas on tegelikult sadamaid veel, nimetades lisaks Papissaarele Jaagarahu ja Kiirassaare sadamat, mis ei leia just ülearu suur kasutust. “Et Abaja lahe põhja teha maapealne puhkeala, kus lapsed ja noored pered saaksid käia, on õige, aga vees piisaks täiesti paadilautrist,” märkis Tamkivi. “Selleks, et vaba aega veeta, ei ole ju vaja ehitada sadamat.”