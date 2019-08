Taavi Libe juhtis saatetundi Kadi raadios

Vikerraadio hommikuprogrammis kohalike ajalehtede tutvustamist valdavalt Saaremaa lehtedest alustav Taavi Libe ütles, et kuskilt tuleb ju Eestile ringi peale tehes alustada. "Kuidagi on saanud harjumuseks alustada saarte pealt ja lõpuks jõuan Lõuna-Eestisse välja," rääkis saatejuht.

"Pean tunnistama, et Saaremaa lehed on ka väga tuumakad, tihtipeale tulevad kõige sisukamad uudised saarte lehtedest võrreldes teiste kohalike lehtedega. Hea on kohe millegi tuumakamaga alustada."