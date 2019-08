Angla pärimuspäev pakkus kultuuri- ja toiduelamusi

Külalisi tuli Angla pärimuspäeva uudistama lausa mitusada. Perenaise Anu sõnul mängis suurt rolli ka see, et tegu oli laupäevase päevaga ja turismihooaeg on oma haripunktis. “Teistest rahvustest käib meil siin iga päev 20–30 inimest erinevatest paikadest, Lätist Kanadani. Kaugetele turistidele oli kindlasti rõõmustav näha killukest meie kultuurist – rahvalikke tantse, laule ja pillimängu,” sõnas Noor.

Ta lisas, et korda läks tänavune Angla pärimuspäev igal juhul. “Selle ürituse eesmärk on, et rahvas end siin hästi ja koduselt tunneks, sellepärast me pärimuspäeva sellise rõõmsa järjekindlusega igal aastal teeme,” rääkis Anu Noor.