Kuressaare sadama juubel jäi tähelepanuta

"Võib-olla praegused vallaisad ei teagi sellest midagi, aga täna (eile – toim) saab täpselt 20 aastat sellest, kui toimus Kuressaare sadama avamistseremoonia," tõdes kapten. Lõunaks polnud aga keegi vallajuhtidest Jõgi sõnul endast märku andnud, et tähtsal päeval sadamat kuidagigi meeles pidada. Seda enam, et käimas on Kuressaare merepäevad ja niimoodi oleks saanud väikse pidulikuma hetke kenasti välja mängida.

"See selleks… Aga linna või nüüdse valla poolt pole ma mingit initsiatiivi sadama osas näinud," tähendas kauaaegne sadamakapten sadama tulevikust kõneldes. Ta möönis, et nüüd on sadam antud küll hoopis Saaremaa Merispordi Seltsi kasutusse, mistõttu võib loota, et need mehed panevad asjad ehk ikkagi liikuma ja sadam saab ühel ilusal päeval ka süvendatud nagu kord ja kohus.