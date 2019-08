Kuressaares koguneb ligi poolsada Eesti seppa

Kokkutuleku korraldaja Joonas Kiri ütles Saarte Häälele, et Saaremaale on oodatud nelikümmend nõginina, kes muude tegemiste hulgas sepistavad kolme päeva jooksul ühistöö, mis leiab koha kas lossihoovis või kusagil mujal Kuressaare avalikus ruumis. Sepatööhuvilised saavad kolme päeva jooksul nõgininade tegemisi lossihoovi sepikoja juures oma silmaga uudistada ja osaleda naela ja mündi löömise õpitoas. Samuti on kõigil soovijail võimalus kaasa lüüa näituse "Küünlajalg" rahvahääletusel.