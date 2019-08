Kalmer Poopuust saab Salme koolijuht

Taavi Sink valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonnast ütles, et Poopuu kinnitati Salme põhikooli direktoriks eilsel vallavalitsuse istungil. Ametisse asub ta 21. augustist. Mis saab Salme teenuskeskuse juhtimisest, pole Singi sõnul veel teada. “Salme teenuskeskuse juhi ülesannete täitmise edasine korraldus selgub lähinädalatel,” lisas Taavi Sink.

Kalmer Poopuu tunnistas aga, et on algavaks õppeaastaks põhimõtteliselt valmis. Ta tõdes, et ise ta koolijuhiks ei kippunud ja seepärast ei kandideerinud ka konkursil. Et vallal ei õnnestunud aga vaatamata korduvatele katsetele koolile uut direktorit leida, korraldati n-ö sihtotsing. “Mulle tehti küll ettepanek kandideerida, aga arvasin siis, et ei kandideeri ikkagi,” kõneles Poopuu. Kuna ka ettepanekud konkreetsetele inimestele ei kandnud täpselt samuti vilja kui otsingud, siis pöörduti vallast uuesti Kalmer Poopuu poole. “Eks me siis jutustasime ja kaalusime ning andsin lõpuks nõusoleku,” sõnas ta.

Poopuu ise leiab, et kohalikuna on tal uues ametis ilmselt lihtsam, kui oleks mõnel kaugemalt tulijal. “Olen vallavanemana kooliga koostööd teinud, seega tean natuke seda maja ja inimesi, majanduspool on ka teada. Lisaks olen kogukonna liige,” tähendas Poopuu.

Eile pärastlõunal oligi vastselt ametisse kinnitatud Kalmer Poopuu parasjagu koolimajas.

“Koolialgus tuleb ju kohe peale,” muheles ta. Mingeid suuremaid muresid koolis temale teadaolevalt olla ei tohiks, varasemad konfliktid on lahenenud ning Poopuu ei usu, et keegi kooliperest tema vastu vimma kanda võiks. Kui peakski mingi tüli tekkima, siis on juhi kohus see lahendada, lisas Poopuu.

Kalmer Poopuu ei usu oma sõnul, et kool oleks sootuks kinni pandud, kui sellele juhti leitud poleks. “Siis oleks määratud keegi kohusetäitjaks, kuniks leitakse. Ega´s õppetöö seisma oleks jäänud!” Uus koolijuht sõnas, et 85 õpilasega kool funktsioneerib kenasti edasi. “Lapsi on sama palju, kui eelmisel aastal. Praegu neid jagub, aga võib-olla tuleb juurdegi,” naeris Kalmer Poopuu.