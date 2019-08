MUHU UUDISSED: Tuline kiire

Ma ju lubasi mineva nädali, et ma nüid kuuluta, mis jälle tulemas oo. Laupa ja pühabe oo jälle kiire. Iseäranis mudud laupa, karusekuu kümnendamal pääval. Sest siis kukutse juosma. Neh, Muhu juoks tuleb jälle. Juba oo tähelikumad avastan, et oo tükkis nädalipäävad varatsemini, kut ennemalt oo oln. Neh, voata sedaaegu kut igavoasta Muhus juostasse, köib muist välemate jalgadega inimesi tükkis Rakveres juosmas ja oo ju ännatumalt suur kahu, et nie ep sua kahtes kohtas korraga olla mitte. Sellepärast saigid Muhu juosmine natukse varasemaks tuodud.