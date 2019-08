JUHTKIRI: Probleem on leidmas lahendust!

Kes näeb tavatult võimsaid vihmasid, kes liiga paksu vett, kes liiga ahtaid torusid, kes projekteerija pealiskaudsust, kes riiklikul tasemel korraldatud potjomkinluse kibedaid lapsevitsu või kellegi karmavõla tasumist. Kinnistuomanik näeb aga lihtsalt iga suurema vihmahoo ajal hoonesse tungivat vett. Probleem on, aga et miskit valesti oleks, seda keegi kah nagu tunnistada ei taha. Projekt on õige, ehitatud on õigesti, aga näe... välja kukkus teisiti, kui lootsime.