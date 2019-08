Valla vastulöök vihmale: liivakotid

"Vaatasime tänasel koosolekul üle tänavate lõikes probleemsed kohad, mille tõttu uputused on tekkinud, ning kaardistasime edasise tegevuskava vastutajate ja tähtaegadega. Kõige tähtsam on tagada inimeste ja vara ohutus," selgitas Saaremaa vallavanem Madis Kallas . "Seega tuleb kõige kiiremad lahendused leida keskväljakul asuva Vaekoja pubi ja Kauba tänaval asuva Johan spaa osas. Ka ülejäänud probleemsetele piirkondadele lahenduste leidmine sai täna kokku lepitud ning liigume nendega käesoleva aasta ajaperspektiivis," lisas ta.

Pubi peremees Andres Altrof edasise suhtes siiski ülearu optimistlik ei olnud. Mingi osa veekahjudest on tema sõnul praeguseks küll kokku arvatud, kuid teadmata on, mis probleeme hoone juures edaspidi ilmneda võib. Vaekojas rentnikuna tegutsev Altrof märkis, et hoone omanik tegeleb praegu juhtunuga väga tõsiselt ja pole välistatud, et asi päädib kahjunõudega.

Vallavalitsuse teatel tehakse keskväljaku ehitusprojekti täiendav analüüs, leidmaks võimalusi suunata vett täiendavatesse kogumisrestidesse. AS Kuressaare Veevärk alustab järgmisel nädalal Kuressaares probleemsete tänavate sajuveetorustike läbivaatust kaamera abil, et tuvastada nende tehniline seisukord.

Projekteerija: projekteerimisviga ei ole

Jälgime loomulikult olukorda, kuna tegemist on väga väärika hoonega. Omalt poolt saame kinnitada, et projektlahendus on ette näinud meetmed hoone kaitsmiseks tänaval kogunevate sademevete eest – hoone tänavale avatud osa on kaitstud topelt sademeveerennidega. Juhul kui linna sademeveesüsteem saab täis, ei ole sademeveel kuhugi ära minna ja tekibki probleem. Ilmselt on probleem laiem, mitte antud projektis.

Projektlahendus on koostatud vastavalt sademeveevõrgu valdaja tehnilistele tingimustele, kehtivatele nõuetele ja heale projekteerimistavale. Põhiprojekti üle on teostanud järelevalvet nii tellija, võrguvaldaja kui ka sõltumatu ekspert. Selle käigus ei ole ilmnenud, et keskväljaku sademeveesüsteem oleks aladimensioneeritud.

Merylin RüütliProjekt Kuubis OÜ juhatuse esimees