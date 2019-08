ÜLESKUTSE: Tule tähista Muhus noortepäeva!

Töötubadest on sel aastal valikus jooga, mobiilifoto, akrobaatika ja keraamika (oma tassi tegu). Akrobaatikatöötuba toimub õhkrajal ja seal õpitakse tegema erinevaid akrobaatilisi harjutusi ja trikke.

Mobiilifoto töötuba viib läbi fotograaf Alar Truu. Alar on fotograaf Kuressaarest, kes töötanud Saarte Hääles ja Õhtulehes, nüüd on ta Saaremaal tagasi ja teeb fototöid üle Eesti.

Festivali teemat "Mina olen siin" toetab hästi joogatöötuba. Seda tuleb tegema joogaõpetaja ja SaareYoga looja Kerli Adov. Ta on õpetanud joogat täiskasvanutele ja lastele juba neli aastat.

Lisaks töötubadele on avatud Ansu burgeri puhvet ja DJ-ga leboala. Tänu maanteeametile on pöörleva autoga kohal Aide autokool.

Pärast töötubasid ootab Muhu noortevolikogu kõiki noori osalema mini-osaluskohvikus. Pärast aktiivset osalust on noortel aeg vaadata natuke teiste aktiivset osalemist. Kell 17.30 algab võrkpallilahing Muhu vallavolikogu ja noortevolikogu vahel. Pärast võrkpallimängu vaatame üle ja auhindame omaloomingukonkursil osalenud teoseid.

Kell 19 algab kohalike artistide KUNERIK x AR€NG kontsert. Tegu on kodumaiste huligaanidega, kes toodavad Muhu parimat. Nad alustasid muusika tegemist keldris ning teevad seda siiamaani... keldris. Päeva lõpetab Eesti tõusva tähe Pluuto kontsert!

Töötubades osalemine on kõigile noortele tasuta. Õhtune kontsert on töötubades osalejatele tasuta, kõik teised huvilised on oodatud soetama endale kohapeal 5-eurost piletit!