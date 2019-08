Seppade ühendus kingib Kuressaarele rattahoidja

Kokkutuleku korraldaja Joonas Kiri ütles Saarte Häälele, et lasipuu mõte tuli kuidagi iseenesest ja haakub ühenduse 25. aastapäevaga, mille puhul Narvale tehti samuti lasipuu.

Eile uudistas lossihoovis toimuvat ka vabakutseline fotograaf Jun Ishikura Jaapanist. Temal on käsil põnev fotoprojekt, mille käigus tahab ta üles pildistada kõikide maailma riikide sepad. Seitse aastat tagasi Eestis alguse saanud ettevõtmine on Ishikura praeguseks viinud üheteistkümnesse Euroopa ja nelja Aasia riiki, lisaks Ameerika Ühendriikidesse, kus ta on külastanud kokku 120 sepikoda.