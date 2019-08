INTERVJUU: Bravuuritar Anu Saagim tunneb Saaremaaga seotud verekutset

Kuidas te Saaremaaga seotud olete?

Anu Saagim: Ma olen isa poolt saarlane. Selles peres on mul selliseid inimesi, kes on hästi toredad ja nad väga meeldivad mulle. Olen tohutult uhke, et mul on sellist saare verd sees, minu meelest nii ägedad naised tulevad Saaremaalt. Ma olen kuidagi juurtega hästi Saaremaaga seotud. Käisin siit korra läbi ja ei saanud siit enam ära, ma tundsin, et mul on mingisugune verekutse. Hästi kummaline. Aga ma tunnen ennast siin suurepäraselt.

Reet Härmat: Minu suguvõsa on hästi suur, saarlane olen ema kaudu. 1745. aastal tuli siia Torrese-nimeline Hispaaniast pärit meremees, kellest sai minu vaarisa. Mu emapoolne suguvõsa on hästi temperamentne, tumedate silmade ja juustega. Palju siin neid puhtaid saarlasi ikka on! Siin on laevu karile jooksnud ju kogu aeg. Siin on seda segatud verd ja ma arvan, et sellest see saare naise kangus ja karastus.

Kust tuli mõte hakata sellise vestlusõhtuga mööda Eestit käima?

Anu Saagim: Stand-up-koomikuid-naisterahvaid on tõeliselt vähe. Alguses ma ei sattunud sellest eriti suurde vaimustusse, et kas ma tahan rääkida kõikidest oma meestest, mis ma nendega teinud olen ja palju mul neid olnud on. Tundub küll, et ma teen mida iganes, aga päris nii see ikka pole, ma ikka üsna palju kaalun ja olen selline pragmaatik. Reet oli meie ametlik meikar ja siis juhtus selline asi, et meil kukkus üks inimene ära. Meil oli imeline õhtu ühes restoranis ja seal istus Reet, kes oli natuke veini joonud ja ütles pidevalt vahele, et oot-oot, mul on ka üks lugu rääkida. Ma sikutasin Reedu lavale ja ütlesin, et nüüd aitab, tule räägi oma parimad lood ära. See oli nagu värske tuuleõhk.

Reet Härmat: Mulle tõesti meeldib rääkida ja enda kulul natuke nalja teha. Ma räägin endast asju, mis on võib-olla piinlikud, aga mu meelest see on lahe. Võib-olla see on hispaania temperament, mis meil ema poolt Saaremaa sugupuus on, ja tänu sellele oleme rohkem avatud. Mind on peetud ka venelaseks, sest olen teistmoodi temperamendiga, aga saarlased ongi selline segu natuke. Ja nad võivad olla vägagi artistlikud, sest nad ei hoia midagi tagasi.

Kui keeruline on neid isiklikke lugusid rääkida?