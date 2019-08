MUHU UUDISSED: Külasema rahvas suab varsi jälle kokku

Ega maoli mere eares põle tariskid kossuta oln. Aitas paljast sellest, et võta jalad selga ja mine korraks õue piale. Ega siis põle änam täidin tuppa kohe tulla kua mitte. Aga neh, sui kestsab viel ja ehkkid nuordevestivaal ää pieti, siis tegemist oo massakatel küll ja viel. Tuleva laupa, seitsmeteistmendal, suab isadega seltsis seiklusparki minna.

Sõnna võib mudud üksi kua minna ja võib muul aal kua, aga kui laupa isa seltsi võtta, siis isad suavad kodima minna paljast puole raha iest. Ja neh, lastele jäeb miele kut üks uhke asi, iseäranis poistele, et sai ikka isaga seltsis köidud!

Sii vuastad viis tagasi olli umbest nõuke sui, et masu iga nädalivahetuse sihes olli ühtes Muhu külas jälle kokkutulek. Tia juu neid ikka ühekorraga liiga paljuks läks, et änam põlegid väga kuulda nõukstest kokkusuamistest. Mõni üksik paljast oo oln sie sui. Soonda mool tuleb küll miele, et olli.