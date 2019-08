Minister Kingo jättis Antarktika reisi rahast ilma

Eesti Ekspressi andmeil on põhjenduseks toodud, et riigil on vaja kulusid kärpida ja kui rikkad ärimehed tahavad kuhugi reisida, siis saavad nad seda vabalt teha oma raha eest.

"Peame läbi kaaluma, kas iga tegevus on meile tingimata oluline ning millisel toetusel on suurem mõju," märkis ta.

Kogu asja eesmärk on Pruuli sõnul ju Eesti maine tõstmine maailmas. "On üsna loomulik, et sel puhul peaks ka riik oma maine kujundamise eest kuigipalju maksma. Õnneks on reisil piisavalt eraisikutest ja erafirmadest toetajaid, sõit seisma ei jää, küll aga oleme tühistanud enamiku Eestit tutvustavate ürituste plaane Lõuna-Ameerikas," ütles ta, viidates, et riigi toetusest ilmajäämine avaldab ekspeditsioonile oma mõju.