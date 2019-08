TÕNIS KIPPER: Merepäevadest merd mittearmastava inimese pilgu läbi

Iga kord, kui need meil jälle ukse ees on, pean ma oma sisimas sellele sobiliku ja piisavalt mõjusa vastuse leidma. Nii endale kui ka teistele.

Millegipärast arvatakse, et kui sa juba oled saare peal sündinud, peadki olema vaimustuses igast lainelaksust ja igast kiljuvast kajakast. Sa pead oma viimasedki vabad hetked veetma kas lanti leotades või ringi purjetades. Mina pole olnud see poiss, kes "unistab valgetest purjedest", kui parafraseerida Vladimir Beekmani luuleridu.

Seepärast ei võta ma ka endale õigust ei tänavuste ega varasemate, 22. merepäevade programmi süvaanalüüsiks. Lihtsalt mõned mõtted.

Vaesus

Punkt üks – vaesus. Raha on alati vähe, aga meie merepäevi kummitab ka merevaesus, kuigi laine loksub ümberringi, pole sellest loksumisest merepäevadeks ikkagi piisavalt. Roomassaare sadam on meil kaugel, süvasadam hoopis kaugel ja Kuressaare jahisadam on selline kena väike mänguasi, kuhu suuremad laevad lihtsalt ei mahu ja väiksemadki kardavad tulla.

Seepärast ei saagi meil olla selliseid merepäevi nagu Klaipedas või Turus või kasvõi Tallinnas. Pole ega saagi olema, sellega tuleb leppida. On nagu on.

Seda, millised ühed korralikud merepäevad peavad olema, teame loomulikult kõik. Nii nagu me teame täpselt, kuidas lavastada "Kevadet" või teha filmiks "Tõde ja õigus" või kuidas peab laval välja nägema Georg Ots. See kõik on meile selge.

Ainult üks kord inimkonna ajaloos – see oli siis, kui Voldemar Panso küsinud rahvakirjanik Juhan Smuulilt tema "Muhu monoloogide" kohta, et kuidas seda lavastada – ja see oli see ainumas kord, kui keegi kõhkles ja kahtles.

Mäletan, et pärast 12. merepäevi kutsuti linnavalitsuse tasandil kokku ümarlaud, et arutada, kellele ja miks neid päevi ikka vaja on. Taevake! Kui peale tosinat toimumiskorda ikka veel ei teata, kellele ja miks, siis tõesti – miks? Nüüdseks on need küsimused päevakorralt maas.

Kõigi tahtmist ei saa kunagi ka tegijate parima tahtmise juures. Kes tahab rahvalikku ühislaulmist, kes eilseid maailmanimesid, kasvõi neid, kes kuskil X sadamates laulmas käivad, kes tahab laadalõbu, kes kõrgkultuuri... aga maksavad mõlemad ja mitte vähe. Jõuame tagasi punkti üks juurde. Meenutame, et see oli vaesus.

Ja keskväljakust ei saa ka üle ega ümber. Just siin, merest eemal, avati tegijate tahtel tänavused merepäevad. Viimase poolaasta suurim vaatamisväärsus on keskväljaku purskkaev, kus möllavad üksteise võidu lapsed ja lapsemeelsed, kui aga vähegi ilma on.

Miks nad ei ole mere ääres? Meie Titerannas? Seal pole sellist atraktsiooni, inimeselaps tuleb sinna, kus midagi teha on. Miks ei oleks võinud midagi sarnast juba ammu meie Titerannas olla? Vastus? Vaata punkt üks. Ja viimasel ajal on kesklinnas ka vett rohkem kui Titerannas...