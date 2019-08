Sõrulased said kindlama elektrivõrgu

Uutest liinidest ehitati suurem osa ehk 14 kilomeetrit maa alla. Lisaks paigaldati võrku uued kaugjuhitavad alajaamad ja kaasaegsed seadmed, selgitas Elektrilevi suurprojektide juht Vitali Bogomolov mahukaid töid Sõrves. Ta lisas, et projekti saab lugeda peaaegu lõppenuks. Jäänud on veel vana võrgu mahavõtmine ja heakorrastustööde lõpetamine.

Bogomolovi sõnul peab uus võrk Sõrve poolsaarel paremini vastu keerulistele ilmaoludele. Elektrikatkestuste korral on tänu kaugjuhitavatele alajaamadele ühendus võimalik taastada oluliselt kiiremini. Lisaks viidi praktiliselt kogu poolsaare keskpingevõrk uuele pingeklassile.

"Suur osa kliente oli tänaseni 10 kV ja osa 35 kV pingel, mis on aastakümnete tagune standard ja mille renoveerimine on tänapäeval ebamõistlikult kulukas. Seega viisime kogu keskpingevõrgu 20 kV pingele ja 35 kV kaotasime täielikult," ütles Bogomolov. 20 kV pinge on Sõrve poolsaare tootmis- ja tarbimismahte arvestades optimaalseim.