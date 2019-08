JUHTKIRI: Rohkem paindlikkust

Torgu esindajad leiavad, et pigem aidaku abivajajat ja saagu hooldamise eest tasu kohalik inimene, oma kogukonna liige, kui poolesaja kilomeetri kauguselt kohale sõitev spetsialist. Vallaametnikud on aga vastupidisel seisukohal. Tuues põhjendusena selle, et koduteenust osutaval spetsialistil on sel marsruudil teisigi kliente. Ning et spetsialist osutab ka sellist abi, mis eeldab vastavat väljaõpet.