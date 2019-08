Rannaala rulapark valmib oktoobri lõpuks

Kristel Larin taotluse esitanud MTÜ-st Eesti Tänavaspordi Liit ütles 25x5-meetrise ala, mis on mõeldud rula, BMX-i, trikitõukeratta ja trikirulluiskudega sõitmiseks, valmimise kohta, et ehitusega planeeritakse alustada septembri esimeses pooles ja lõpetada oktoobris.

Kaasavas eelarves projekti vedanud Maris Rebel selgitas, et koostöös vallaga kaaluti mitut asukohta. Üks koht oli supelrannas asuv muruplats, kus praegu on skulptuurid, ja teine koht staadioni loodenurgas. Otsustatud sai Rebeli sõnul kõnealuse asukoha kasuks, kuna seal ei häiri pargi kasutajad suvitajaid, pole ka liiva rambile tuiskamas, pole liiga vesine ja parkla on lähemal. Valitud asukoht on sobiv ka seetõttu, et kõik ei soovigi nii väga avalikkuse silma all harjutada.