MUHU UUDISSED: Ikka terit, neh

Põle sie sui viel pooleskid otsas mitte. Ehkkid sii pooltsen nädalt tagasi sai küll korra juba arvatud, et nie lapsed tuleks ikka poolest augustist vähemaste kuoli suata ja siis suaksid poolest maist priiks. Et siis oo kenad suised ja soajad ilmad, nüid juba kisub viluks. Aga neh, laupa sial Külasema pidus olli tunda, et sügis ikka alles kaugel.