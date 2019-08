Saaremaa muuseum tahab lossihoovi pinkidest lahti saada

"See aeg, mis meil kulub pinkide hooldamisele ja remontimisele, on meie jaoks kulu," ütles Saarte Häälele Saaremaa muuseumi juht Rita Valge , põhjendamaks, miks nad soovivad lossihoovis olevate ligi 30-aastaste pinkide äraviimist.

Ligikaudu 200 puust pinki on paigaldatud betoonist jalgadele ja nende pealisosad lagunevad pidevalt, mis muudab pingid ka ohtlikuks. Ette on tulnud juhtumeid, kus vandaalid ei suuda ennast tagasi ei hoida.

"Laadaplatsiks oleks see väga sobiv," tõi Valge näite. Kevadeti lossihoovis peetav Lions-klubi laat on seda ka tõestanud isegi tingimustes, kus osa müüjaid ongi pingiridade vahel ja kaup laotatud pinkide peale.

Rita Valge lisas, et mobiilsete pinkide korral võiks laululava kasutada ka amfiteatrina. Siis saaks pingid paigutada laululavale ja etendus toimuda lavaesisel platsil. Suuremaid kontserte oleks tema sõnul võimalik korraldada näiteks lossi kõrval oleval ooperiplatsil, kus publik saab vajadusel näiteks vallidel istuda. Muuseumijuht selgitas, et praeguste laululava kontsertide puhul tekib ka akustikaprobleem, kuna heli peegeldub istujate taga olevalt lossiseinalt tagasi ja läheb laiali, nii et seda kuuleb ka Põduste jõe või Sepamaa lahe ääres.

Muuseumi juht tunnistas, et Saaremaa vallavalitsusele saadetud taotlus on jutuks olnud juba pikemat aega. Nüüd oodatakse, mida vald kui omanik vastab ja mis saab edasi. Enne kui on kindel, et uus lahendus on sobilik ja raha selle elluviimiseks olemas, keegi olemasolevaid pinke lammutama ei hakka.