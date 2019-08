Mart Mäeker ja Jaan Leivategija vahetasid kohad

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa sõnul on Mäekeril väga hea ja põhjalik eelnev valdkonna-kogemus ja mitmekülgsed teadmised. Samuti on tal Tõemetsa hinnangul pikaajaline inimeste juhtimise kogemus.

"See kõik kokku annab talle hea eelduse juhtida professionaalselt ja tulemuslikult ka rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Saaremaa talitust. Meil on hea meel, et Mart Mäeker on valmis oma teadmiste ja kogemustega sellele vastutusrikkale ametikohale asuma," sedastas Tõemets.