Saaremaa Võrkpalliklubi panustab edule euroliigas

"Me paneme sel aastal suure prioriteedi ka euroliigale," ütles meeskonna peatreener Urmas Tali, lisades, et kui kokkusaadud seltskond on suuteline kõike tegema ja kõike võitma, siis on kõik asjad võimalikud. "Saime eelmisel aastal sel tasemel oma vitsad kätte ning teame, mis on võimalik ja mida on selleks vaja, et esimesest ringist ka edasi minna, mis meil eelmisel aastal tegemata jäi. Arvan, et suuresti on küsimus kogemustes ja eurosarjas on see ikkagi väga oluline moment."

Tali hinnangul on kindlatel hetkedel ja otsustavate punktide mängimisel olemas teatud seltskond mängijaid, kes suudavad neid olukordi natuke paremini lahendada, ning kui see maksab geimi tulemuse või mängu saatuse, siis nii peabki olema.

"Küsimus on selles, kuidas leida sellised mehed, kellel on kogemus ja kindel tahe end ka Euroopa tasemel proovile panna ning ei olda valmis mitte ainult Balti liigaks ja Eesti meistrivõistlusteks," lausus ta.

Korralik koosseis

Lisaks juba eelmisel aastal meeskonda kuulunud Artis Caicsile, Rauno Tammele, Helar Jalale, Mart Toomile, Johan Vahterile ja Harri Palmarile on tänavu rivistuses veel Markus Uuskari, Kuuba nurgaründaja Javier Jimenez, Austraalia keskblokeerija Beau James Graham, Šveitsi sidemängija Reto Giger, Brasiilia diagonaalründaja Daniel Maciel, keskblokeerija Henri Treial ja libero Alari Saar.

"Eks me oleme Hannese (Sepp – toim) ja Märdiga (Pajusalu – toim) seda võistkonda juba maikuu lõpust kokku pannud," rääkis Urmas Tali. "Vaatasime, kes eesti poistest olemas olid ja kes meeskonnas võiksid olla, selles mõttes palju üllatusi ei olnud. Küsimus oli ikkagi selles, keda me juurde saame ja kui ei saa, siis keda välismaalt palgata, ning see oli kõige suurem küsimus."

Peatreener Tali sõnul on seltskond, kes kokku saadud on, väga hea. Esmamulje järgi on kõik mehed Saaremaaga liitunud väga positiivse emotsiooniga ja valmis võrkpalliplatsil tegusid tegema.

"Ma usun, et need mehed on erinevates väga heades liigades ja võistkondades mänginud ning pigem on küsimus selles, kui vara peame mängulise poole ja pildi saavutama," märkis kolmandat aastat meeskonda tüüriv peatreener. "Kas kohe 2. oktoobril või võtame tasahilju samm-sammult. See sõltub paljuski esimesest kolmest treeningnädalast, mille järel vaatame, millises konditsioonis mehed on ja kuidas peab nendega käituma hakkama."

Tõsised vastased

Võrkpalli CEV Challenge Cup´il pääses Saaremaa Võrkpalliklubi otse põhiturniirile, kus kohtub Iisraeli klubi Saba Hapoeliga. Tegu on väga tugeva vastasega, kes eelmisel aastal alistas poolfinaalis kodus meile juba tuttava Poitiersi 3 : 0 ja kaotas võõrsil kuldse geimiga.

"Teades Iisraeli taset, siis on nad komplekteeritud kolme-nelja leegionäriga. Praegu pole meil nendest nimekirja ja neil meist, seepärast oleme äraootaval seisukohal, aga selle võidu nimel me praegu toimetame," kinnitas Urmas Tali.

Peatreener ei osanud öelda, millise tulemusega ta eurosarjas lõpuks rahule jääks. "Eelmisel aastal olime rõõmsad, kui Gentofte vastu mängides eelringist edasi saime ja siis tundus, et kõik on okei," lausus ta. "Aga kokkuvõttes tuleb näidata kvaliteetset võrkpalli ja ma arvan, et kõik on võimalik. Challenge Cup´il ei ole ühtegi vastast, kellega me ei oleks suutelised mängima, küsimus on selles, kuidas mingil hetkel vormis olla."