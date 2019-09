JUHTKIRI: Kas künnis avitaks?

Isegi kui tänaval on lubatud sõidukiirus kuni 50 km/h, tasub sõites – eriti lasteasutuste lähedal – olla tähelepanelik ja valmis tempot maha võtma. Ka jalakäijad ise peavad olema ettevaatlikud. Ehkki tundub, et nende soovituste järgimine on enesestmõistetav, leidub neid, kes seda ei tee. Teistega mittearvestamine võib aga kaasa tuua ohtlikke olukordi.