Osavallakogu tahab raamatukogusse täistöökohta

Mullu Saaremaa vallas toimunud raamatukogude reformi käigus jäi Kihelkonnale alles vaid pool ametikohta, mille tulemusena on raamatukogu avatud neljal päeval nädalas kell 9.30–15. Osavallakogu leidis, et teenuse kättesaadavus on tunduvalt halvenenud ja selle kohta on laekunud ka kaebusi. Seetõttu pandi hääletusele küsimus vajadusest muuta raamatukogu töökoht 0,5 koormuselt tagasi täiskoormusega kohaks. Poolt hääletas kuus osavallakogu liiget ja erapooletuks jäi kaks.