JUHTKIRI: Meie aja kangelased

Päästja on see, kes tuleb appi ka teistes hädaolukordades. Kui liiklusõnnetusse sattunud inimesed peab autodest välja aitama. Kui keskkonda ohustav reostus tuleb kiiresti likvideerida. Kui keegi on kogemata sügavasse auku kukkunud või end rõdule sulgenud.