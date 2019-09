Kuressaare päästekomandos on praekartul harva menüüs. Mitte et see kena kõhutäis päästjatele ei mekiks. Pigem on põhjus selles, et praekaid tehakse siin juhul, kui eelmisest söömaajast keedet tuhlist üle jääb, ja seda ei juhtu ülearu tihti. Kui juhtub, siis praetakse eelmise õhtu keedukartul ära järgmise päeva hommikul.