JUHTKIRI: Rätsep jões, käärid käes

Kuigi tänapäeval sääraseid imelugusid ei sünni, on kõrkjas elunev must sõrgadega vennike ometi hinnatud tegelane. Vähemasti nende seas, kel vähi hõrk liha mokka mööda. Igaüks paraku selle delikatessiga maiustada ei saa, sest vähki tohib püüda vaid see, kel luba olemas. Kuna lubasid antakse välja vaid piiratud hulgal, jääb osa soovijaid pika ninaga.