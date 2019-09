Tennisistid jagasid meistritiitleid

Naiste turniiril osales kuus mängijat. Esimeses poolfinaalis võitis Maire Leedo Kristel Gulli 7 : 5, 6 : 3 ja teises Aivi Auga Leana Vahterit 6 : 1, 6 : 2. Pronksimängus võitis Kristel Gull Leana Vahterit 6 : 3, 6 : 2. Finaalis oli Auga Leedost parem 6 : 2, 6 : 1.

"Tulemus on üks, aga mängu täiesti oli ja kiidan vastast," ütles Aivi Auga. "Kui tabelit vaadata, siis on mänguplatsil kahjuks peamiselt keskealised naisterahvad või kõige nooremad on vanuses 35 pluss. Kahju, et noorte osa just naiste poole pealt on väga tagasihoidlik."

Naiste üksikmängu võitja Aivi Auga. FOTO: Alver Kivi/Saarte Hääl

Tippu jõuavad vähesed

Auga rääkis, et neid mängijaid on palju, kes teevad trenni oma lõbuks, aga võistelda nad ei soovi. "Mina olen lasknud oma õpilased suvepuhkusele ja tegevus on vaba. Aga nagu näha, siis päris vabatahtlikult nad ei soovi tulla, aga sügisel on jälle korralikult platsis. Sellist isemängimist on suhteliselt vähe," tõdes ta.

Aivi Auga märkis, et tennises on mängijaid palju, aga tippu jõuavad äärmiselt vähesed. "Saaremaal on tennises praegu tüdrukutest vaid Grete Gull ja tagant kedagi peale tulemas ei ole. Samas on noormeeste seis siin ikka tunduvalt parem. Poisid on täna kõik meistrivõistlustel mänguplatsil."

Auga sõnul ei saa salata, et tennis on meie inimestele võib-olla natuke kallis ja vajab ka tõelist pühendumist. "Tennis tundub olevat hästi tore mäng, aga selleni, et korralikult mängima hakata, läheb päris kaua aega," selgitas treener. "Ühe aastaga ikka mängijaks ei saa. Kui pead kolm-neli aastat vastu, siis võib juba midagi tegema hakata. Kahjuks on tänapäeva lastel püsivust vähe. Meil on olemas väga head väljakud ja treenerid ning tahaks loota, et mängijaid ikka juurde tuleb."

Mitme tippmängija puudumisel valitses meeste turniiri Priit Suluste. "Korralikku konkurentsi ei olnud," tõdes Suluste. "Puudu olid Rauno Gull, Kert Kilumets ja Ivar-Hindrek Himmist, kes oleks võinud selle asja tihedamaks teha. Kui neid ei ole, tuleb peale oodata noori, kes mõne aasta pärast suudavad juba tegusid teha."

Meeste üksikmängu võitja Priit Suluste. FOTO: Alver Kivi/Saarte Hääl

Üksikmängus osales 16 meest. Esimeses poolfinaalis alistas Priit Suluste Kevin Lempu 6 : 0, 6 : 0 ja teises Ron Torn Olar Tiiduse 6 : 2, 6 : 2. Kolmanda koha sai Olar Tiidus, sest Kevin Lempu loobus mängust seoses vigastusega. Finaalis võitis Priit Suluste kindlalt 13-aastast Ron Torni 6 : 1, 6 : 1.

Järelkasv on lootusrikas

"Finaalis oli puhtalt jõu vahe, kiirel väljakul ei suutnud Ron tempoga kaasa tulla," leidis Priit Suluste, kes igapäevaselt toimetab noortetreenerina ja on tuleviku osas lootusrikas. "Poisse käib trennis küll, nad käivad ka võistlemas, aga järeldusi veel teha ei saa. Eks aeg näitab, kui palju keegi on selle nimel nõus vaeva nägema. Kindlasti on neid, kes on valmis pingutama, ja püüame selle nimel tööd teha."

Meespaarismängu finaalis võitsid Priit Suluste ja Ron Torn Egon Torni ja Hendrek Kelderit 7 : 5, 6 : 2.

Naispaarismängus võitsid Kristel Gull ja Gerli Gull paari Aivi Auga - Maire Leedo 6 : 2, 6 : 2.