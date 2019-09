Erki Aavik: Tõejärgne ajastu Lääne-Eesti saarestikus

“Alternatiivsed faktid”

Selle värdkeelendi ema on president Donald Trumpi kampaaniajuht ja nõunik Kellyanne Conway, kes asus Donaldi ametiaja alguses, 22. jaanuaril 2017 antud intervjuus kaitsma "lapsukese" sigitajat, Valge Maja pressiesindajat Sean Spicerit. Too oli Donaldi ametisseastumisele kogunenud publiku hulga kahtlustäratavalt suureks puhunud – ikka Donaldi populaarsuse suurendamiseks – ja nii küsiski telekanali NBC saatejuht Chuck Todd nõunik Conwaylt, miks Valge Maja kõrge ametnik valetab nii lihtsalt kontrollitava asjaolu kohta. Siis teataski daam uhkelt: "Meil on alternatiivsed faktid."

Todd vastas omakorda, et alternatiivsed faktid ei ole faktid, vaid vale. Conway proovis küll hiljem õiendada, et ta ütles või vähemalt mõtles "täiendavaid fakte ja alternatiivset infot" (võrdluseks inglise keeles alternative facts ja additional facts and alternative information), kuid, nagu me rahvasuust teame: sõna ei ole lind, et lased lendu ja püüad kinni...

Valetamisega on hakatud leppima, üllatavalt kiiresti; sellest kirjutab ka Kaarel Tarand läinudreedeses Sirbis. (Jah, selline ajaleht ilmub ikka veel ja on oma mitmekesisuses päris huvitav ning veebis loetav.) Alguses on vale väike, polegi nagu päriselt vale (nagu toodud näiteis), ja kui see läbi läheb, siis – ükskõik kui suur.

Tänased lood on leebed, loodetavasti omamoodi kommunikatsioonihäired ja mitte kellegi sihipärane poliitika. Need on valitud seetõttu, et mõlema kohta on mul konkreetne varasem teadmine ilma täiendava töö ja uurimiseta kohe mälust võtta. (Kui mälu mind ei peta... Aga olgu öeldud – ei peta!)

Aga kuidas ma tean, et kõige muuga on teisiti, et kõigis muudes valdkondades keegi ei vassi ega võltsi?! Ei teagi.

KOMMENTAAR

Jaan Ärmus FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Jaan Ärmus, jahindusspetsialist:

Tõepoolest, valiklaskmisega on Saaremaal tegeletud juba pikka aega, aga kahjuks tõlgendatakse seda mõningatel juhtudel tänaseni küttimise keeluna. Nii see kindlasti pole. Valiklaskmine ei ole sarvede kasvatamine, valiklaskmine on ulukite küttimine vanuseliselt ja sooliselt õiges vahekorras, mis aitab ära hoida ulukite massilise paljunemise ja ulukikahjude tekkimise. Paraku on jahimehi palju ja seega arvamusi veel rohkem. Kui osa sellest seltskonnast on huvitatud vaid trofeede küttimisest, siis on erimeelsused kerged tulema. Jahipidamist tuleb planeerida teadlikult, küttida nii vanu kui ka noori, nii emaseid kui ka isaseid.

Rahvusvaheliselt tunnustatud leedulasest trofee-ekspert Egidius Bukelskis on öelnud: "Teadlik küttimine on jahipidamine, valikuteta laskmine on tapmine."

Saaremaa jahiseltside esindajate nõupidamistel on igal aastal sõlmitud kokkulepped, milliseid loomi küttida. Kui jahiseltsid seda veel omavahel kinnitavad, on see vaid tunnustust väärt.