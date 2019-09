Viikingientusiastid tahavad Salme paremini pildile tuua

"Salme laevaleidude näol on tegu maailma ajalugu muutva sündmusega ja mul on väga kahju, et sellele pole ei Eestis ega ka Saaremaa vallas küllalt tähelepanu pööratud," nentis Lipand. "Leidude hulgas on esemeid, mis peaks olema eksponeeritud sama võimsalt nagu Big Ben või Suur Hiina müür," lisas ta.

Üks Lipandi ideid on vändata sel teemal pooletunnine film, mille tegemine on seni takerdunud aga rahapuuduse taha. Film peaks tema sõnul olema ühelt poolt nii kvaliteetne, et erinevad asutused saaksid seda kasutada Saaremaa turundamiseks ning erinevate turismi- ja kultuuriprojektide promomiseks.

Teiselt poolt peaks ta olema haridusliku alatooniga, et seda saaks kasutada koolides. Film peaks kindlasti sisaldama laevade rekonstruktsioone ja andma sissevaate nii muinasaegsesse olustikku kui ka välja tooma Salme laevade tähtsuse kogu siinses regioonis.

Aga film ei saa asendada üht korralikku temaatilist väljapanekut. Lipand meenutas, et kui ta omal ajal viikingilaevaga Rootsist Salmele seilas, siis selle laeva kipper märkis, et Saaremaa vapil on küll viikingilaeva kujutis, kuid ühtegi viikingiteemalist muuseumi saarelt ei leia.

Salme leiud peaksid Lipandi hinnangul olema eksponeeritud just nimelt Salmel. Ta selgitas, et viikingituru külastajad küsivad ikka, kus siis Salme muuseum on.