Urmas Treiel: väljast tulnud juht toob uusi tuuli

Töötate kabinetis, mille seinal, tõsi, teisel pool seina, on teie oma pilt. Tähistamaks seda, et te 14 aastat tagasi olite linnapea. Kas see paneb oma töökohale teistmoodi vaatama või töötama? Omavalitsus on ju ikka omavalitsus.

See tuletab meelde ja annab teadmise, milline möll siin majas käib, kui suured on koormused ja pinged. Siin töötavad inimesed vastutavad ju kogukonna ees, mis tähendab, et igaüks võib ligi astuda ja öelda, mida ta asjast arvab. Sa muutud avaliku elu tegelaseks, ükstapuha kes sa siin majas oled. Varem sain nautida sellist elu, et ma olen vaba mees. Meil on ka kaks tublit lehte, mis võimendab huvi veelgi. Kõik see oli kindlasti üks asi, mis hoidis mind selle otsuse tegemisest eemal.

Räägime veidi veel minevikust. Miks te omal ajal ei tahtnud pärast valimisi linnapeana jätkata?

Mul on selline tsükkel, et viie aastaga saavad ideed realiseeritud. Linnapea oli poliitiline ametikoht, mille ma võtsin vastu, kui Jaanus Tamkivi läks riigikogusse (Urmas Treiel oli enne seda Kuressaare abilinnapea – R. V.).

Ma kandideerisin ka valimistel, aga andsin varakult teada, et ma ei jätka. Arvasin, et olin ennast piisavalt tutvustanud ja mulle tuleb pakkumisi erasektorist. Tuligi kolm väga tõsiseltvõetavat pakkumist ja üks oli neist Vjatšeslav Leedo oma, et tule teeme parvlaevaühenduse korda. See kõnetas mind.

Siis loobusin ka linnavolikogu liikme kohast. Ma ei ole seda kordagi kahetsenud, sest ma ei tunne ennast avaliku elu tegelasena hästi. Avalikel üritustel olemine ja kõnelemine on minu jaoks pigem selline sund.

Nüüd juhite vallavalitsuses haridus- ja noorsootööd, olles täiesti teise eriala inimene. Millised olid teie enda jaoks mõtted, mis panid selle kasuks otsustama?

Esmalt keeldusin kaks korda kandideerimast, kuigi abivallavanem Helle Kahm rääkis sellest minuga. Teemal kaasa rääkida oskasin ja vestlused olid huvitavad. Kolmandal korral palus Helle mul veidi tõsisemalt mõelda. Siis ma ei öelnud talle veel midagi. Järgmine päev lugesin lehest, et konkurss on tühistatud. Tingimused olid mulle täpselt sobilikud ja alles siis hakkasingi tõsiselt selle üle mõtlema.

Ei peljanud, pea ees, tundmatus kohas vette hüpata?

Seal oli mitu asja, mis selle julguse andsid. Nagu ma olen ka varem öelnud (hariduskonverentsil – R. V.), et väga oluline oli kõne oma ämmale (Orissaare teenekas pedagoog Milvi Viss – R. V.). Abikaasa poolt on meil peres neli põlve pedagooge ja teema seega kodus täiesti olemas. Üheks mõjutajaks oli minu enda sügisene taaskordne ülikooli minek. See kõik andis minu jaoks kokku kuidagi uue lähenemise.